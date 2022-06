Queen Elizabeth feiert ihr Platinjubiläum in London

«Während der viertägigen Feierlichkeiten werden 2,6 Millionen Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland erwartet», schreibt die NZZ. Zudem würden rund 19 Millionen Britinnen und Briten in irgendeiner Form am Thronjubiläum teilnehmen wollen. Weiter sei gemäss «Visit England» ein wirtschaftlicher Schub von 1,2 Milliarden Pfund zu erwarten. Zu Ehren der Queen wird zudem die Sperrstunde grosszügig nach hinten verschoben, der Branchenverband soll damit rechnen, dass rund 90 Millionen Pints über die Theke wandern könnten. Na dann, Prost!