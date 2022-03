Zum Kronjubiläum – Queen Elizabeth feiert Premiere als Covergirl der Vogue

Gelöst hat es die Redaktion, in dem «The Queen's Gambit»-Schauspielerin Anya Taylor-Joy (25) ebenfalls das April-Cover ziert und als «Hollywood Royalty» gefeiert wird.

Am 6. Februar 1952, vor 70 Jahren, bestieg Queen Elizabeth (95) den britischen Thron.

Platin – Das ist laut Edward Enninful (50), Chefredakteur der britischen Vogue, die Farbe des Frühjahrs und Sommers 2022. Grund dafür ist das britische Kronjubiläum. Am 6. Februar 1952, wurde Queen Elizabeth (95) gekrönt und sitzt nun seit 70 Jahren auf dem Thron. Länger als jedes andere Oberhaupt der Königsfamilie vor ihr. Das britische Fashionmagazin zelebriert diesen Meilenstein und widmet der Monarchin ihr eigenes Vogue-Cover. Der Titel zeigt eines der beliebtesten Bilder von Queen Elizabeth in frühen Jahren. Sie trägt auf dem schwarz-weiss-Portrait ein mit Diamanten besetztes Diadem, das ursprünglich für König Georg IV angefertigt wurde.

Komplexe Faszination für die Königin

Die April-Ausgabe der Vogue beleuchtet die 70-jährige Regentschaft mit dem Fokus auf die Entwicklung ihres Kleidungsstils. Die Auseinandersetzung des Redaktionsteams sei eine spezielle Aufgabe gewesen, so der Chefredakteur. Enninful erklärt, dass sich die Faszination für die Monarchin unter modernen Bedingungen veränderte. Er ergänzt: «Da wir uns immer tiefer in das 21. Jahrhundert hineinbewegen, kann die Beziehung zur britischen Königsfamilie für viele Menschen, und sicherlich für jeden, der wie ich in einer ehemaligen britischen Kolonie geboren wurde, durchaus kompliziert sein.»