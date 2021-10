«Oldie des Jahres» : Queen (95) fühlt sich zu jung für Senioren-Preis

Queen Elizabeth II. hat einen Preis für Senioren abgelehnt, weil sie sich zu jung dafür fühlt. Wie die britische Senioren-Zeitschrift «The Oldie» am Dienstag mitteilte, hatte die 95-jährige Königin die Auszeichnung «Oldie of the Year» (Oldie des Jahres) mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass sie die «relevanten Kriterien» dafür «nicht erfüllt».