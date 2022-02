Grossbritannien : Queen Elizabeth positiv auf Corona getestet

Wie der Buckingham Palace am heutigen Sonntag bestätigt, wurde die Queen positiv auf Corona getestet. Auch ihr Sohn Prinz Charles hatte sich erst kürzlich mit dem Virus infiziert.

Die 95 Jahre alte Königin spüre «milde, erkältungsähnliche Symptome», wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter «leichte Aufgaben» ausführen.

Weiters heisst es in dem veröffentlichten Statement: «Sie wird sich weitherhin in ärztlicher Behandlung befinden und alle entsprechenden Richtlinien befolgen.»