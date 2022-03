Queen Elizabeth sei in Topform, aber kein Übermensch

Nach ihrer Coronainfektion wächst die Sorge um Queen Elizabeth weiter an. Erst am Montag musste sie ihre Teilnahme am Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey in London absagen. Prinz Charles (73) vertrat seine Mutter. Einen genauen Grund nannte der Buckingham-Palast nicht, betont aber: «Die Königin wird in der kommenden Woche andere geplante Termine wahrnehmen, darunter auch persönliche Audienzen.» Wird die 95-Jährige an der Gedenkfeier ihres im April verstorbenen Mannes Prinz Philip Ende Monat also dabei sein können? Gemäss «Daily Mail» hoffe sie weiterhin auf ihre Teilnahme.