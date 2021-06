Queen Elizabeth streicht die Regel «Never complain, never explain»

Queen Elizabeth reicht es. Die Policy «Never complain, never explain» verwirft die Monarchin nun und will, dass sich ihre Höflinge in Zukunft gegen falsche Behauptungen in der Presse äussern.

Mitglieder der königlichen Familie durften sich bislang nicht öffentlich zu Kritik oder Angriffe der Presse äussern. Eine Regel, die auf die Mutter von Queen Elizabeth (95) zurückgeht. «Never complain, never explain» habe die Queen Mum, die 2002 im Alter von 101 Jahren starb, stets zu sagen gepflegt. Auf Deutsch also: «Beschwer dich nie, erklär dich nie». Seither ist es der Pfeiler der Kommunikationspolitik der Royals. Doch damit sei nun endgültig Schluss, wie «The Mail on Sunday» berichtet.

Kein Video-Call zwischen der Königin und Lilibet

«Es geht darum, ob das, was berichtet wird, eine genaue Version dessen ist, was tatsächlich passiert ist», erklärt ein Insider gegenüber «The Mail on Sunday». So sei etwa die Behauptung falsch, der Königin sei Lilibet per Videoanruf vorgestellt worden. «Dieser Video-Call hat nie stattgefunden», so die nicht namentlich genannte Quelle weiter. «Freunde der Sussexes scheinen Journalistinnen und Journalisten irreführende Informationen gegeben zu haben, was die Königin gesagt hat. Der Palast konnte die Berichte allerdings nicht leugnen oder kommentieren und klarstellen, dass es ein Missverständnis war.»