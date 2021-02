Royal-Baby : Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie ist Mutter eines Jungen

Auf Instagram hat Prinzessin Eugenie das erste Foto ihres Kindes geteilt. Die Queen-Enkelin wurde am Dienstag Mutter.

Grosse Freude bei den Royals: Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie (30) ist Mutter eines Jungen geworden. Das teilte der Buckingham-Palast am Dienstag in London mit. Mutter und Baby seien beide wohlauf, hiess es in der Mitteilung weiter. Vater Jack Brooksbank (35) sei bei der Geburt im Portland Hospital in der britischen Hauptstadt am Dienstagmorgen dabei gewesen. Es ist das erste Kind des Paares.