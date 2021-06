Harry wehrt sich gegen BBC: Queen hat Namen Lilibet zugestimmt

Harry telefonierte mit der Königin

Dem sei nicht so, stellen Harry und Meghan nun offiziell klar. «Der Herzog (Harry) hat mit seiner Familie vor der Bekanntgabe gesprochen, seine Grossmutter war das erste Familienmitglied, das er angerufen hat», teilte eine Sprecherin des Paares am Mittwoch mit. Während des Gesprächs habe er die Hoffnung geäussert, das Mädchen zu Ehren seiner Grossmutter Lilibet zu nennen. «Hätte sie das nicht unterstützt, hätten sie den Namen nicht verwendet.»

Das zweite Kind von Harry und Meghan ist am Freitag in einem Spital in Kalifornien zur Welt gekommen. Ein Foto von Lilibet Diana Mountbatten-Windsor gibt es bislang nicht – und wird es wohl auch nicht so schnell geben. Die frischgebackenen Eltern haben sich kurz darauf in die Babypause verabschiedet. Ein Royal-Experte vermutet, dass sie sich bis zu fünf Monate aus der Öffentlichkeit zurückziehen könnten.