Die Queen trauert: Am Samstagnachmittag erwies Königin Elizabeth II. (94) ihrem geliebten Gatten Prinz Philip die letzte Ehre.

Prinz Philips Offiziersmütze war auf dem Eichensarg drapiert, zudem sein Schwert und ein grosser Strauss mit weissen Blumen. Royal-Fans entdeckten an der Beerdigung vom Samstagnachmittag zudem ein rührendes Detail: Inmitten des Strausses steckte eine Karte – ein persönlicher Abschiedsbrief von seiner Gattin Queen Elizabeth II. (94).

Die Queen hat ihrem verstorbenen Gatten Prinz Philip einen handgeschriebenen Brief hinterlassen.

Lilibet war der Kosename, den Prinz Philip für seine Frau hatte. Schon ihre Eltern hatten sie so genannt: Bei der Beerdigung von Queen Mum im Jahr 2002 hatte Königin Elizabeth ebenfalls eine Karte mit dem Spitznamen unterzeichnet.

Einsame Queen nimmt Abschied

Ganz alleine musste die Monarchin am Samstagnachmittag von ihrem Ehemann, der 73 Jahre lang an ihrer Seite stand, Abschied nehmen. Wegen der Corona-Pandemie durfte in der St.-George’s-Kapelle kein Familienmitglied direkt neben der Queen Platz nehmen. Nur 30 Personen waren überhaupt zugelassen.