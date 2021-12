England – Queen kippt wegen Omikron-Welle Weihnachten in Sandringham

Die Entscheidung sei vor allem auch wegen der stark ansteigenden Corona-Fallzahlen in Grossbritannien gefallen, heisst es weiter.

In den Jahren vor der Pandemie verbrachte die königliche Familie, inklusive der Königin, jeweils die Zeit von Weihnachten bis etwa Ende Januar im Sandringham House und widmete sich unter anderem der Vogeljagd. Dieses Jahr soll nun darauf verzichtet werden – auch um die Ansammlung grosser Mengen an Schaulustiger zu verhindern. Es wird ihr erstes Weihnachtsfest ohne ihren verstorbenen Gatten Philip an ihrer Seite werden.