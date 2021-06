Queen macht ihre erste längere Reise seit Beginn der Pandemie

In den letzten Monaten nahm die Monarchin hauptsächlich an virtuellen Treffen teil. Nun tritt sie ihren ersten längeren Trip seit einem Jahr an – zur «Royal Week» in Schottland.

Gemeinsam mit ihrem Enkel Prinz William (38) läutet die Queen die «Royal Week» in Schottland ein. Die beiden besuchten das Unternehmen A.G Barr in Cumbernauld, wo die Königin unter anderem eine neue Anlage eröffnete und William die Drinks probierte. Und dem Herzog von Cambridge schienen die Getränke zu schmecken. Vier Tage lang wird die Monarchin in Schottland sein, um die schottischen Traditionen und Kultur zu feiern und ortsansässige Unternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen und Kulturinstitutionen zu besuchen.

Darum gehts Am 28. Juni startet für Queen Elizabeth die jährliche «Royal Week» in Schottland.

Die 95-Jährige nimmt in den kommenden vier Tagen Termine in Edinburgh, Glasgow und Stirling wahr.

Begleitet wird sie von ihrem Enkelsohn Prinz William und ihrer Tochter Prinzessin Anne (70).

Es ist die erste längere Reise für die Monarchin seit Beginn der Corona-Pandemie. 2020 übernahm der 38-Jährige als Lord High Commissioner in Schottland die Agenda der Königin.

Fast durchgehend verbrachte Queen Elizabeth das vergangene Jahr auf Schloss Windsor. Nur selten nahm die Monarchin an offiziellen Terminen persönlich teil, war stattdessen virtuell anwesend. Am 28. Juni tritt sie nun erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie eine längere Reise an – und zwar in den nördlichsten britischen Landesteil.

Zu Feier schottischer Traditionen und Kultur startet in Edinburgh die sogenannte «Royal Week» (königliche Woche) – ausserhalb Schottlands auch «Holyrood Week» genannt. Die 95-Jährige wird in den kommenden vier Tagen sowohl Edinburgh, Glasgow und Stirling einen Besuch abstatten und zahlreiche «Wohltätigkeitsorganisationen und Kulturinstitutionen besuchen, die sich auf die Förderung von Bildung, Technologie und der Bekämpfung des Klimawandel fokussieren», wie der Buckingham-Palast vorab mitteilte. Während ihres Aufenthalts wohnt die Königin in ihrem offiziellen Anwesen in der schottischen Hauptstadt, dem Holyrood-Palast.

Familiäre Unterstützung

Das genaue Programm wollte der britische Hof allerdings nicht vorab bekannt geben, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Für die Monarchin ist die Reise etwas Besonderes. Mit Schottland verbindet die Queen nicht nur ihre jährlichen Sommerferien, die sie mit ihrem im April verstorbenen Ehemann Prinz Philip stets auf Schloss Balmoral in den Highlands verbrachte, sie «hat auch fast jede schottische Region besucht – von den Äusseren Hebriden, einer Inselkette im Atlantik, bis Dumfries an der Grenze zu England im Süden – und dabei Schottinnen und Schotten aus allen Gesellschaftsschichten getroffen», so der Buckingham-Palast in einem kürzlich geposteten Tweet.

Ganz alleine wird die Monarchin in dieser Woche aber nicht touren. Am ersten Tag begleitet sie ihr Enkel Prinz William, der in Schottland den offiziellen Titel Earl of Strathearn trägt. Die beiden besuchten am Vormittag das Unternehmen A.G Barr in Cumbernauld, wo die Königin unter anderem eine neue Anlage eröffnete. Der 38-Jährige reist anschliessend zurück nach London, wo er am 1. Juli an der Seite seines Bruders Prinz Harry (36) die Diana-Statue im Sunken Garden des Kensington-Palastes einweihen wird. Am selben Tag bekommt die Königin dafür Unterstützung von ihrer Tochter Prinzessin Anne (70).

Einige Programm-Punkte wurden gestrichen

Im königlichen Kalender ist die «Royal Week» ein fester Bestandteil und findet jährlich zwischen Ende Juni und Anfang Juli statt. Normalerweise gibt die Königin in dieser Zeit auch einen Empfang für mehrere tausende Menschen im Holyrood-Palast, um sie für ihren Einsatz in der Gesellschaft zu würdigen. Ebenso würden auch weitere Regionen des Landes besucht werden. Doch aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen wurde das Programm deutlich ausgedünnt.

Im letzten Jahr musste der Besuch der Queen abgesagt werden. Als Vertretung reiste Prinz William an, der wegen Corona in diesem Jahr zum zweiten Mal infolge den Titel Lord High Commissioner in Schottland innehat. Eine Position, die normalerweise alle zwölf Monate neu vergeben wird. Auf der Website der Regierung heisst es: «Prinz William nimmt im Namen des Souveräns an der Generalversammlung der Church of Scotland teil. Er hält die Eröffnungs- und Schlussrede vor der Versammlung und übt als Lord High Commissioner eine Reihe von offiziellen Funktionen aus.»