Madonnas Ärzte dachten, dass die Queen of Pop an der bakteriellen Infektion stirbt

Madonna (65) ist zurück auf der Bühne, dabei kämpfte sie vor vier Monaten noch um ihr Leben. Im Juni zwang eine bakterielle Infektion die Sängerin mehrere Tage in ein New Yorker Spital. Dort wurde sie auf der Intensivstation künstlich beatmet. Wie knapp sie damals dem Tod entkommen war, erzählt sie nun zum Start ihrer Welttournee auf der Bühne in London: «Ich dachte nicht, dass ich es schaffe – und meine Ärzte auch nicht.»

Sie berichtet von Lücken in ihrer Erinnerung, wie die «Bild»-Zeitung schreibt. «Ich habe fünf Tage meines Lebens vergessen – oder meinen Tod. Ich weiss nicht wirklich, wo ich war», sagt Madonna. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, waren ihre sechs Kinder bei ihr. Sie seien der Grund, weshalb die Queen of Pop noch lebe. «Ich dachte, ich muss für meine Kinder da sein. Ich muss für sie überleben.» Dieser Gedanke habe sie gerettet. Vier von sechs Kindern standen dann auch beim Eröffnungskonzert in London mit ihrer Mama auf der Bühne. Tochter Lourdes (27) feierte auf der Bühne gar ihren Geburtstag.

Auftritt mit Heiligenschein

Vier Monate nach ihrer Nahtoderfahrung tritt die US-Popikone beim Song «Nothing Really Matters» ganz in Schwarz auf, mit einem Heiligenschein auf dem Kopf. Schliesslich sei sie im Spital von Engeln beschützt worden. Doch Madonna wäre nicht Madonna, wenn sie dem Tod nicht ins Gesicht lachen würde.

Auf der Bühne rief sie ihren Fans zu: «Habt ihr gedacht, ich lege mich hin und sterbe!?» Madonna pflegte lange das Image der Unzerstörbaren. Eigentlich hätte ihre Tour bereits im Juni starten sollen. Obwohl es ihr schon zuvor schlecht gegangen sei, wollte sie die Auftritte auf keinen Fall verschieben. Doch die Infektion und die langsame Genesung seien für Madonna ein Weckruf gewesen und hätten ihr gezeigt, dass sie nicht unbesiegbar sei.

Nun geht Madonna doch noch auf Welttournee. Der Auftritt in London ist der Auftakt zur Feier ihrer 40 Jahre im Scheinwerferlicht: 78 Konzerte in zwölf Ländern innerhalb von sechs Monaten stehen auf dem Programm. Im November macht sie unter anderem halt in Köln, Mailand und Paris – allerdings nicht in der Schweiz.

Unklar, wie gut es ihr geht

Wie gut es ihr tatsächlich geht, lässt sich kaum einschätzen. Vor kurzem schockierte die Fans eine Aufnahme auf Tiktok. Ihre Haut zeigte keine einzige Falte und wirkte geschwollen. Ihre gebleichten Augenbrauen waren praktisch unsichtbar. Auch ihre Lippen wirkten steif.

Bereits Anfang des Jahres hatte ihr Aussehen bei der Verleihung des Grammy-Awards mit stark geschwollenen Wangen, Stirn und Lippen Besorgnis ausgelöst. Die Sängerin äusserte sich nicht dazu. Schon im Jahr 2012 sagte sie zu dem Thema: «Ich bin ganz sicher nicht gegen Schönheitsoperationen. Ich bin aber absolut dagegen, darüber diskutieren zu müssen.» In London scheint sie wieder ganz die Alte: wasserstoffblondes Haar, die bekannten Gesichtszüge und Lust auf die Show.