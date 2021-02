Auch Queen Elizabeth hat News: Sie wird im Rahmen des Common Wealth Day eine TV-Ansprache halten – genau am gleichen Tag, an dem das TV-Interview von Harry und Meghan mit Oprah Winfrey ausgestrahlt wird.

Meghan und Harry legten erneut einen Überraschungs-Auftritt hin: Am Montag tauchten sie im Video eines Spotify-Events auf.

Genau am gleichen Tag ist auch die britische Königfamilie in einem TV-Special zu sehen.

Am Montag folgte nun bereits der nächste Überraschungs-Auftritt. Unangekündigt stellten Harry und Meghan beim «Spotify StreamOn»-Event ihren eigenen Podcast «Archewell Audio» vor – gutgelaunt und vom heimischen Sofa aus. Ihren kurzen Auftritt siehst und hörst du ab Minute 38:34:

Queen könnte Sussex-Paar Show stehlen

Der nächste grosse Coup des Sussex-Paar ist denn auch schon in der Pipeline: Für den 7. März haben Harry und Meghan ihr grosses und intimes Interview mit US-Startalkmasterin Oprah Winfrey (67) angekündigt. Darin soll es um ihr neues Leben in Kalifornien und ihre neuen Projekte gehen. Aber auch um ihre persönliche Sicht auf den royalen Rückzug.

TV-Ansprache wird einen Tag vorgezogen

Im Rahmen des Common Wealth Day wird sich die britische Königin in einer Fernsehansprache ans Volk wenden. Auch Prinz Charles (72), Herzogin Camilla (73), Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) sowie Gräfin Sophie (56) werden erwartet.

Es sei eine Sondersendung geplant, teilt die Westminster Abbey via Twitter mit. Das Spezial-Programm gebe es aufgrund der Corona-Pandemie und ersetze den normalerweise stattfindenden Gottesdienst in der Kathedrale, heisst es.

Die TV-Sendung wird nicht am Feiertag selbst, sondern einen Tag zuvor – am 7. März – ausgestrahlt. Also genau dann, wenn auch Harry und Meghan ihren grossen Auftritt haben. Reiner Zufall oder eine königliche Retourkutsche nach dem Trubel der letzten Tage, Wochen und Monate?