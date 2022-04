Mit 70 km/h – Queen rast künftig mit luxuriösem Golf-Cart um den Palast

Am 21. April feiert die Monarchin ihren 96. Geburtstag. Für ihr Alter ist Queen Elizabeth noch rüstig unterwegs. Doch in den letzten Monaten erinnert sie ihr Körper immer mehr daran, dass auch sie nicht mehr die Jüngste ist. «Sie hat in letzter Zeit viele körperliche Kämpfe mit Covid und ihrer Rückenverstauchung hinter sich, was jeden belasten würde» erklärt ein Insider gegenüber «The Sun». Auch Steifheit in den Beinen soll sie seit geraumer Zeit belasten – so sehr, dass sie ihre geliebten Hunde nicht mehr Gassi führen kann. Nichtsdestotrotz will sie weiterhin so gut es geht ihren königlichen Pflichten nachgehen.