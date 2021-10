«Nur widerwillig» - Queen sagt aus gesundheitlichen Gründen ihre Nordirland-Reise ab

Erst gerade mit Gehstock gesichtet

Zu der Entscheidung nannte der Palast keine weiteren Details, versicherte jedoch, dass Elizabeth II sich darauf freue, das Land zu einem späteren Zeitpunkt zu besuchen. Die Königin schicke zudem «ihre herzlichsten Wünsche an die Menschen in Nordirland». Laut der britischen Zeitung «The Guardian» habe die Absage ihrer Nordirland-Reise vermutlich keinen Zusammenhang mit Covid-19.

Queen fühlt sich noch immer jung

Erst am Dienstag hat die Queen den «Oldie of the Year»-Award des britischen Magazins «The Oldie» abgelehnt und sorgte mit ihrem Statement dazu für Schmunzeln: «Ihre Majestät glaubt, dass man so alt ist, wie man sich fühlt. Daher ist die Queen der Meinung, dass sie nicht die relevanten Kriterien erfüllt, um die Auszeichnung zu akzeptieren.»