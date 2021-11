Nach längerem Krankenhausaufenthalt : Queen sagt ersten öffentlichen Auftritt wegen Rückenproblemen ab

Weiterhin sorgt der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth für Spekulationen. Nun hat sie wegen Rückenschmerzen ihren ersten öffentlichen Auftritt seit längerer Zeit abgesagt.

1 / 2 Die Queen scheint auch nach ihrem Spitalaufenthalt mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Reuters/Aaron Chown Wie der Buckingham Palace schreibt, habe sich die 95-Jährige den Rücken verrenkt. Buckingham Palace

Darum gehts Die Queen wird nicht am Gottesdienst anlässlich des Remembrance Days teilnehmen.

Wie der Buckingham Palace in seiner Mitteilung schreibt, habe sich die Queen den Rücken verrenkt.

Es wäre der erste öffentliche Auftritt der Königin seit einem längeren Spitalaufenthalt gewesen.

Die britische Königin Elizabeth II. hat ihre Teilnahme am traditionellen Weltkriegsgedenken in London am Sonntag abgesagt. Grund dafür seien Rückenprobleme, teilte der Palast mit. Der Termin wäre der erste offizielle Auftritt der 95-Jährigen seit einem Krankenhausaufenthalt im Oktober gewesen.

Königin «ist enttäuscht»

«Die Queen hat, nachdem sie sich den Rücken verstauchte, mit grossem Bedauern entschieden, dass sie nicht an der heutigen Zeremonie zum Remembrance Sunday am Cenotaph (der zentralen Gedenkstätte, Anm. d. Red.) teilnehmen kann», hiess es in einer Mitteilung des Palasts. Die Königin sei «enttäuscht», hiess es weiter.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, soll die Verstauchung erst vor kurzem aufgetreten sein. Demnach habe es Bedenken gegeben, ob die Anfahrt im Auto und das Stehen während der Gedenkzeremonie für die Gefallenen die Genesung beeinträchtigen könnten. Die Königin bleibe daher in Windsor.

Krankenhausaufenthalt im Oktober

Die Absage der Monarchin dürfte wieder die Sorgen um ihre Gesundheit befeuern. Nach einem Krankenhausaufenthalt im Oktober war ihr mehrere Wochen Ruhe verordnet worden. Die Zeremonie zum Gedenken an die Gefallenen im November ist jedoch einer der wichtigsten Termine der Royals im Kalender. Daher war fest damit gerechnet worden, dass die Queen alles daran setzen wird, an dem Event im Londoner Regierungsviertel teilzunehmen.



Beim Remembrance Sunday, der immer am Sonntag nach dem Jahrestag des Weltkriegsendes vom 11. November 1918 stattfindet, zollt Grossbritannien seinen gefallenen Soldaten Respekt. Die Royals legen Kränze am zentralen Gedenkort, dem Cenotaph, nieder. Diese Aufgabe übernimmt schon seit mehreren Jahren Thronfolger Prinz Charles (73) für die Queen. Sie wollte aber von einem Balkon im nahe gelegenen Aussenministerium an der Zeremonie teilnehmen.

