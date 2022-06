Queen schickt Andrew nach Schottland, dafür ziehen Kate und William zu ihr

Derzeit wohnt der 62-Jährige in der Royal Lodge in der Nähe von Schloss Windsor. Erst vergangene Woche wurde Andrew auf dem Anwesen beim Reiten gesichtet.

«Es ist ein Ort, wo sie glücklich sind»

Mit dem Wohnort-Wechsel wäre die Herzog-Familie nicht nur in der unmittelbaren Nähe der Monarchin, die Schloss Windsor Anfang Jahr zu ihrem festen Wohnsitz erklärt hat, sondern auch von Herzogin Kates Eltern, die 45 Autominuten entfernt im Dorf Buckleburry leben. Für Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (7) bedeutet das jedoch, dass sie am Ende des Semesters aus ihrer derzeitigen Schule Battersea genommen und laut der «Sunday Times» im September in eine Schule in der Grafschaft Berkshire gehen werden.