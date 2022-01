Queen soll Prinz Andrew militärische Titel aberkennen

Mehr als 150 militärische Veteranen haben Queen Elizabeth II. (95) aufgefordert, Prinz Andrew (61) seine militärischen Titel abzuerkennen. «Offiziere des britischen Militärs sind den höchsten Standards an Redlichkeit, Ehrlichkeit und ehrenhaftem Verhalten verpflichtet», schrieben die ehemals ranghohen Vertreter der Royal Navy und der britischen Armee sowie Kampfpiloten in dem am Donnerstag veröffentlichten Brief. Prinz Andrew, der sich wegen Misshandlungsvorwürfen in den USA einer Zivilklage gegenüber sieht, habe diese Standards nicht erfüllt.