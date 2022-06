Royale Familie : Die Queen und ihre Familie winken zum Jubiläumsfinale vom Balkon

Die Queen, Prince Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate sowie ihre Kinder sind zum Abschluss des Platin-Jubiläums der Königin noch einmal auf dem Balkon des Buckingham Palace erschienen. Dabei zeigte die Queen ihr typisches Winken.

Zum Abschluss ihrer vier tagelangen Jubiläumsfeier hat sich Queen Elizabeth II. überraschend doch noch einmal ihrem Volk gezeigt. Vom Balkon des Buckingham-Palasts in London winkte die 96 Jahre alte Königin in grünem Mantel mit passendem Hut den Hunderttausenden Schaulustigen zu.

An ihrer Seite standen die engsten Familienmitglieder – Thronfolger Prinz Charles und Ehefrau Herzogin Camilla sowie dessen älterer Sohn Prinz William mit seiner Gattin Herzogin Kate und den drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Währenddessen wurde die Nationalhymne «God Save the Queen» gespielt.

Vier Tage lang herrscht royaler Ausnahmezustand in London. Die 96-jährige Elizabeth II. selbst hält sich weitgehend im Hintergrund, am Ende zeigte sie sich aber doch noch einmal der Menge.

Es war das vierte Mal, dass die Queen bei den Festivitäten auftrat – aber das erste Mal seit Donnerstagabend. Am jenem Tag war die Queen zweimal auf den Buckingham-Balkon getreten, einmal davon mit engen Familienmitgliedern. Abends wurden zu Ehren der Monarchin symbolisch landesweit Leuchtfeuer entzündet. Allerdings sagte die Queen ihre Teilnahme an einem Dankgottesdienst am Freitag ab und besuchte auch weder das traditionelle Pferderennen Epsom Derby am Samstagnachmittag noch das grosse Jubiläumskonzert am Samstagabend vor dem Buckingham-Palast. Die 96-Jährige müsse sich ausruhen, hiess es zur Begründung.