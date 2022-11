Britisches Model : «Queer zu sein, fühlt sich frei an» – Cara Delevingne über ihre Sexualität

An manchen Tagen fühlt sich Cara Delevingne wie eine «Sie», an anderen eher wie ein «Er».

Für die mehrteilige Show «Planet Sex with Cara Delevingne», die vom 1. Dezember an in der BBC ausgestrahlt wird, besuchte das Model, das auch als Schauspielerin («Suicide Squad») arbeitet, weltweit mehrere Mitglieder der queeren Gemeinschaft. LGBT ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender.

Mehr zu Frauen hingezogen

Sie sehe sich als Mitglied der LGBTQ+-Gemeinschaft, sei sich aber letztlich nicht genau sicher, wie sie sich identifiziere. «Es fühlte sich so an, als ob ich nicht weiss, welches Pronomen ich habe», sagte Delevingne. «Jetzt bin ich eine ‹Sie›. Aber ich ziehe mich auch gerne wie ein Mann an und bin ein ‹Er›.» Niemand müsse sich Druck machen wegen seiner eigenen Identität. «Ob es maskulin ist oder feminin – es geht nur darum, wer ich bin», betonte sie. «Ich bin eindeutig genderfluid.» Sie spiele gerne mit den Genderklischees. «Superfemme sein, Supermasc sein, alles in einem grossen Kessel vermischen.»