Friedhof Sihlfeld: Queere Menschen bekommen ihre eigenen Gräber in Zürich

Ein eigenes Grabfeld gewidmet für queere Menschen? Dieses Projekt entsteht aktuell im Friedhof Sihlfeld in Zürich. Dort sollen Menschen begraben werden, die wegen ihres Geschlechts oder sexueller Orientierung nicht den Gesellschaftsnormen entsprechen. Die Stadt Zürich will damit queeren Menschen entgegenkommen, die ihre letzte Ruhe unter sich finden möchten. Es ist ein Novum in der Schweiz.