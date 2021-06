Abstimmungskampagne eröffnet - Queere Menschen zünden auf dem Inseli den Startschuss für die Ehe für alle

Die Kampagne der Befürworter für die Ehe für alle hat am Sonntag in Luzern ihre Kampagne gestartet.

In Luzern wurde darum am Sonntag auf dem Inseli die Kampagne der Befürworter gestartet.

Eine Mehrheit des Schweizer Parlaments hat am 18. Dezember 2020 beschlossen, dass die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet werden soll. Darum hat am Sonntag der Luzerner Kampagnenstart für die Ehe für alle auf dem Inseli stattgefunden. Mit dabei war auch der Luzerner Nationalrat der Grünen, Michael Töngi. Er begründet sein Engagement so: «Gleichgeschlechtliche Paare sind in der Schweiz nicht gleichgestellt, weil sie nicht heiraten können und ihnen somit wichtige Rechte verwehrt bleiben. Diese Paare und ihre Kinder sind nach wie vor weniger gut gesetzlich abgesichert, obwohl die Bundesverfassung jegliche Diskriminierung aufgrund der Lebensform verbietet.» Mit der Ehe für alle würde diese elementare Benachteiligung beseitigt und es würden alle Paare gleichgestellt.