Michael Ballweg : Querdenken-Initiator will vorerst nicht mehr Demonstrieren

Michael Ballweg will die Querdenker-Kräfte bündeln und vorerst keine Demonstrationen mehr abhalten.

Der Initiator der sogenannten Querdenken-Bewegung, Michael Ballweg, hat dazu aufgerufen, über den Jahreswechsel verhängte Versammlungsverbote in Berlin zu respektieren. In einer am Donnerstag im Internet verbreiteten Videobotschaft rief Ballweg Gegner der Corona-Massnahmen dazu auf, nicht am 30. Dezember, 31. Dezember und 1. Januar zu Demonstrationen in die Hauptstadt zu fahren. Den Winter solle die Querdenken-Bewegung dafür nutzen, «Kräfte für den Frühling zu sammeln».