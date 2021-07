Berlin : «Querdenker»-Demos bleiben verboten

Am Sonntag hätten in Berlin mehrere Protestveranstaltungen von Corona-Leugnern und Massnahmen-Kritikern stattfinden sollen. Ein Gericht bestätigt nun aber das Verbot, das die Polizei schon zuvor ausgesprochen hatte.

Demonstranten gingen schon am Samstag in Berlin auf die Strasse. (31. Juli 2021)

Ein Gericht in Berlin-Brandenburg hat dieses Verbot nun bestätigt.

Die Polizei sah das nicht so und sprach ein Verbot aus.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Verbote für weitere am Sonntag in Berlin geplante Demonstrationen aus dem Kreis der «Querdenken»-Bewegung bestätigt. Das Gericht erklärte am Samstag, die Beschwerden der Anmelder gegen entsprechende Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin seien zurückgewiesen worden. Demnach handelt es sich um die Versammlung unter dem Motto «Für Frieden, Freiheit und Grundrechte», die Versammlung «Unser Weg zum friedlichen Wohlstand für alle» und die Versammlung «Das Jahr der Freiheit und des Friedens – Das Leben nach der Pandemie».