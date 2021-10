Urteil in Nyon VD – Querschnittslähmung nach Stromschlag ist für Kupferdieb der SBB Strafe genug

1 / 2 Am 21. Juni 2020 ereignete sich in der Nähe der Gleise in Eclépens VD ein schwerer Unfall: Zwei Männer versuchten 960 Kilo Kupfer der SBB zu stehlen, einer von ihnen erlitt einen Stromschlag. Symbolbild Tamedia AG/Thomas Egli Am 25. Oktober 2021 wurden sie von einem Gericht in Nyon VD für schuldig befunden. Nur einer von ihnen muss eine 15 Monate lange Haftstrafe absitzen. Der andere ist seit der Tat querschnittgelähmt – das sei Strafe genug, befand das Gericht. Symbolbild LMS

Zwei Angeklagte standen vor dem Strafgericht in Nyon VD, weil sie rund eine Tonne Kupfer von der SBB gestohlen hatten.

Einer der beiden Männer liess seinen Komplizen im Stich, der einen schweren Stromschlag erlitten hatte und seither querschnittgelähmt ist.

Der Querschnittgelähmte muss nicht in den Knast, der andere schon – wegen unterlassener Hilfeleistung.

Das Gericht der Region La Côte im Kanton Waadt hat sein Urteil im Prozess gegen zwei Männer gefällt, die versucht hatten, 960 Kilo Kupfer aus den Stromleitungen der SBB in Eclépens VD zu stehlen. Der Gerichtsentscheid ist etwas ungewöhnlich: Zwar wurden beide Männer für schuldig befunden, doch nur einer wurde für die Tat verurteilt.

Der Fall w urde letzten Dienstag vor einem Gericht in Nyon verhandelt. Dabei standen der Waadtländer Dilhan * und sein Komplize Anton * , ein bulgarischer Staatsbürger , auf der Anklagebank . Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Dilhan in der Nacht auf den 21. Juni 2020 in der Nähe der Gleise auf einer Leiter stand . D abei erlitt er einen S tromschlag, der ihn mehrere Meter in die Tiefe stürzen liess . Er b lieb am Boden regungslos liegen . Der 29-jährige Anton leistete seinem Kollegen jedoch keine Hilfe, er machte sich einfach davon. Seit dem Unfall ist Dilhan querschnittgelähmt.

Anton wird ausgeschafft

D ie beiden Täter waren wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung angeklagt. Das Gericht sprach am Montag beide schuldig, doch Anton wurde zusätzlich der unterlassenen Hilfeleistung verurteilt. Der Mann hatte den Tatort verlassen, ohne seinem Partner zu helfen oder die Rettungsdienste zu alarmieren, obwohl Dilhan in Lebensgefahr schwebte.

« Ich erinnere mich, dass er versuchte, mich zu wecken, ich hatte unerträgliche Schmerzen und ich sagte ihm, er solle Hilfe holen . Ich merkte aber, dass er es nicht tun wollte» , hatte Dilhan vor Gericht ausgesagt. Er habe gemeint , dass er in dieser Nacht sterben würde. Anton h atte allerdings Dilhans Aussage widersprochen : Er habe gesehen, dass sein Begleiter nicht mehr atmete, erklärte er. Weil er ihn nicht hochheben konnte, habe er in Panik einen Freund holen wollen.

Doch an den Unfallort kehrte niemand zurück. Das Gericht verurteilte Anton zu 30 Monaten Gefängnis, davon 15 ohne Bewährung. Als bulgarischer Staatsangehöriger wird er ausserdem für fünf Jahre aus der Schweiz ausgewiesen. Staatsanwalt Xavier Christe hatte letzte Woche eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten für Anton beantragt sowie seine Ausweisung aus der Schweiz für sieben Jahre: «Ein Land, in das er nur reiste, um Straftaten zu begehen», so die Anklage.

«Ich wäre lieber gestorben»

Die Situation von Dilhan ist eine andere: Er wurde ebenfalls wegen Diebstahl für schuldig befunden, aber nicht verurteilt. Die Anwältin des Angeklagten, Milena Chiari, hatte sich auf Artikel 54 des Strafgesetzbuches berufen, der besagt, dass eine Verurteilung in Fällen, in denen die Gesundheit des Täters durch die Folgen seiner Tat unmittelbar beeinträchtigt wurde, unangemessen ist. Dilhan selbst hatte vor Gericht behauptet, dass er lieber gestorben wäre, «als das, was mir passiert ist».

«Mein Mandant und ich sind sehr zufrieden mit diesem Urteil», sagte Anwältin Chiari nach der Verkündung des Urteils zu 20 Minutes. «Er hat schon genug gelitten und ist durch die Folgen seines Handelns bereits - lebenslang - bestraft worden. Eine Verurteilung entsprechend dem Antrag des Staatsanwalts wäre unverhältnismässig gewesen.»

D er Schaden für die SBB wurde auf fast 20'000 Franken geschätzt. Ob die SBB nun die Täter auf den Zivilrechtsweg verklagen werden, ist noch unklar.

* Name geändert

