Telecomanbieter : Quickline bläst zum nationalen Angriff auf Swisscom, Sunrise und Salt

In der Schweiz steigt ein neuer Player in den nationalen Telecom-Markt ein. Quickline wird vom überregionalen Verbund zu einem landesweiten Anbieter.

Quickline lockt Neukundinnen und -kunden mit Promotionen, will aber kein Billiganbieter sein.

«Wir freuen uns sehr darauf, die ganze Schweiz mit Quickline Internet, TV, Mobile und Festnetz zu bedienen», teilt Quickline am Donnerstag mit. Quickline wird damit vom überregionalen Verbund zum nationalen Anbieter. «Ab sofort bieten wir unsere Produkte schweizweit an», teilt Quickline-CEO Frédéric Goetschmann mit. Das Marktgebiet werde sechsmal grösser als bisher.



Der Wegzug aus dem aktuellen Verbundgebiet sei somit kein Kündigungsgrund mehr. Quickline schalte die Produkte an der neuen Adresse auf. Auf Wunsch installieren die lokalen Partner die Quickline-Produkte vor Ort. Dies gelte auch beim Wechsel zu Quickline. Mit seinen 22 Verbundpartnern erschliesst Quickline zurzeit rund 400’000 Haushalte in der Schweiz. Bei den Internetabonnements halte Quickline einen Marktanteil von vier Prozent und liege damit gleichauf mit Salt, wie die Zeitungen der Tamedia schreiben. Der Gesamtumsatz betrug im vergangenen Jahr 245 Millionen Franken.