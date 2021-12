Aus Protest gegen J.K. Rowling – Quidditch-Teams wollen Sport umbenennen

So funktioniert Quidditch

Es treten zwei gegnerische Teams mit je sieben Spielenden in einer Mischung aus Völkerball, Handball und Rugby gegeneinander an. Pro Team gibt es einen Hüter, der aufpasst, dass die drei gegnerischen Jäger keinen der Quaffle (Volleyball) durch die drei jeweils im Team aufgestellten Ringe werfen. Auf dem Spielfeld bewegen sich pro Team zwei Treiber. Deren Aufgabe ist es, die Spielenden auf dem Feld mit einem von drei Gummibällen abzuschiessen. Wird jemand getroffen, muss die Person seine eigenen Ringe berühren um wieder am Spiel teilnehmen zu können. Ein Sucher vervollständigt das Team. Dieser sucht den «Schnatz» – meist ein Tennisball, der einer unparteiischen Person befestigt ist, die sich damit auf dem Spielfeld bewegt.. Gewonnen hat am Ende das Team, das am meisten Punkte hat. Ein Tor gibt 10 Punkte und der Schnatzfang 30. Das Spiel wird durch Besenstiele erschwert, die sich die Spielenden zwischen die Beine klemmen. In den Harry-Potter-Filmen wird Quidditch auf den Besen fliegend ausgetragen. Die Regeln besagen, dass maximal 4 Personen des gleichen Geschlechtes pro Team auf dem Spielfeld sein dürfen. Wichtig hierfür ist, dass jedes Geschlecht und jede Geschlechtsidentität anerkannt und akzeptiert werden.