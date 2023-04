Lyss BE: Brunnen in Lyss grün eingefärbt

Der Brunnen auf dem Hirschen-Kreisel in Lyss präsentierte sich am Samstag plötzlich in leuchtendem Grün.

Eine Anwohnerin machte grosse Augen, als sie am Samstag den Brunnen auf dem Lysser Hirschen-Kreisel sah: Das Wasser erstrahlte in einem satten Grünton. Umgehend teilte sie das Bild in einer lokalen Facebook-Gruppe mit der Frage, was dies bedeute. Schon zum zweiten Mal treffe sie dieses Phänomen an, schreibt sie weiter dazu.