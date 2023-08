Quinn ist die erste trans und nonbinäre Person an einer WM

Quinn, die erste trans und nonbinäre Person an einer Weltmeisterschaft. Dafür gibt es viel Lob, aber auch viel Kritik.

Die kanadische Sportgrösse schrieb in Neuseeland und Australien Geschichte.

Dennoch schrieb Quinn als erste trans und nonbinäre Person an einer WM Geschichte.

Derzeit läuft die Frauen-WM in Neuseeland und Australien.

«Wie kann man trans und nonbinär sein?» Dies fragt der britische Moderator Piers Morgan auf Twitter und in seiner TV-Sendung. Der Star-Journalist und Freund von Donald Trump gibt immer wieder öffentlich seine Meinung zu Politik- und Gesellschaftsthemen preis. Dabei zeigt er sich oft auch kritisch gegenüber Veränderungen aller Art.

Quinn ist 27 Jahre alt, steht bei OL Reign in den USA unter Vertrag und spielt im kanadischen Nationalteam. Dieses schied am Montag nach einer Klatsche gegen Australien bei der WM aus. Seit 2014 hat Quinn 91 Länderspiele bestritten. 2021 gewann Quinn mit Kanadas Frauen Olympia-Gold und war schon damals die erste trans und nonbinäre Person, die eine Olympia-Medaille gewann.

Darum ist Frauenfussball kein Problem

Quinn outete sich 2020. In einem Instagram-Post hiess es: «Ein Coming-out ist schwer.» Die kanadische Sportgrösse wolle ab jetzt jedoch cis Männer herausfordern und queere Menschen weltweit ermutigen, für sie sichtbar und ein Vorbild sein: «Bei meiner Selbstfindung hatte ich keine Vorbilder, zu denen ich aufschauen konnte.»

Quinn wird kritisiert und gelobt

Seit dem Coming-out erfährt Quinn Lob, aber auch Kritik. «Die Fifa gratuliert Quinn zur Offenheit und wünscht weiterhin viel Erfolg in der Karriere und für die Zukunft», so der Fussball-Weltverband. Auch Bev Priestman, Trainerin von Kanadas Fussball-Frauen, sagt während der WM: «Ich bin wirklich stolz auf das, was Quinn tut, um diese Welt zu einem viel besseren Ort zu machen.»