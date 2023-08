Herr Locher, warum trinken plötzlich alle Moretti?

1 / 1 Die Menschen in der Schweiz trinken heute viel weniger Bier als noch vor 30 Jahren. Für Schweizer Brauereien sei das eine Herausforderung, sagt Karl Locher, Inhaber der Brauerei Locher in Appenzell. 20min/mur

Karl Locher im Interview: Darum gehts Deutschland gelte als Bierland, pro Million Einwohner gebe es in der Schweiz aber viel mehr Brauereien als in Deutschland, sagt Karl Locher, Inhaber der Brauerei Locher.

Der Bierpatron führt die Appenzeller Brauerei bereits in fünfter Generation.

Dass Schweizer Brauereien fast ihren ganzen Hopfen- und Malzbedarf importieren müssen, nervt ihn.

Wer nachhaltig leben wolle, könne auch Pizza und Bier aus heimischer Produktion konsumieren.

Die Familie Locher braut seit 137 Jahren Bier in Appenzell, Karl Locher führt die Brauerei seit über 30 Jahren. 20 Minuten hat mit ihm über Nachhaltigkeit, die Schweizer Bierszene und das Hype-Bier Moretti gesprochen.

Karl Locher (60), in Ghana geboren, in Appenzell aufgewachsen, seit 1990 Inhaber der Brauerei Locher. 20min/mur

Herr Locher, die Schweiz hat die grösste Brauereidichte in Europa. Sind wir ein Bierland?

Karl Locher: Ja, definitiv. Die Schweizer Bierkultur ist sehr lebendig und vielfältig. Deutschland gilt meist als Bierland. Pro Million Einwohner haben wir aber viel mehr Brauereien als die Deutschen.

Wir trinken aber immer weniger Bier: 1990 waren es noch 71 Liter pro Kopf, 2022 nur noch 53,5 Liter.

Und die Branche boomt trotzdem. 1990 gab es in der Schweiz rund 30 Brauereien, dann fiel das Bierkartell, jetzt sind es etwa 1200. Aber ja, der Konsum sinkt, für die Brauereien ist das eine Herausforderung.

Die Brauerei Locher verkauft über 40 verschiedene Bier-Spezialitäten. 20min/mur

Viele kleine Brauereien haben es gerade schwierig. Warum?

Kleinbrauereien brauen weniger als 100 Hektoliter Bier pro Jahr. Dann ist es hart, man braucht eine gewisse Grösse, um zu überleben. Und viele unterschätzen wohl, wie schwierig und teuer es ist, kommerziell gutes Bier zu brauen. Als wir anfingen, mussten wir 25 Jahre hart arbeiten, bis wir neue Maschinen kaufen konnten.

«Viele unterschätzen wohl, wie schwierig und teuer es ist, kommerziell gutes Bier zu brauen.» Karl Locher, leitet die Brauerei Locher in fünfter Generation

Heute umfasst das Sortiment der Brauerei Locher über 40 verschiedene Bier-Spezialitäten. Warum so viele?

Wir müssen auf die Wünsche der Kunden eingehen und uns immer wieder neu erfinden. Darum bieten wir auch sechs alkoholfreie Biere an. Im März haben wir mit Ginger Cola zudem ein neues Apéro-Bier lanciert.

Können Sie uns verraten, wie viel Bier Sie an Männer verkaufen, wie viel an Frauen?

Das wissen wir nicht. Mehr Daten auszuwerten, könnte sich lohnen, wir investieren aber lieber in unseren Betrieb und in Nachhaltigkeit. Beim Brauen gibt es Nebenprodukte, die wollen wir bis 2025 zu Lebensmitteln wie Bieressig, Ghackets, Chips und Pizza verarbeiten. Das macht weltweit keine andere Brauerei.

Also produzieren wir mit jedem getrunkenen Bier eine Pizza?

Ja, das kann man so sagen. Unsere Brewbee-Linie aus Treber-Nebenprodukten lohnt sich finanziell noch nicht, aber wir müssen es machen, weil es wichtig ist. Nachhaltigkeit hatte lange mit Verzicht zu tun, doch das ändert sich. Wer heute nachhaltig leben will, kann heimisches Bier trinken und dazu auch Chips und Pizza essen.

«Wer heute nachhaltig leben will, kann heimisches Bier trinken und dazu auch Chips und Pizza essen.» Karl Locher, leitet die Brauerei Locher in fünfter Generation

Schweizer Brauereien importieren fast ihren gesamten Hopfen- und Malzbedarf. Das tönt nicht nachhaltig.

Das ist mir ein Dorn im Auge. Wir arbeiten darum mit über 50 Schweizer Bergbauern zusammen, die Gerste und Hopfen anbauen. Heute sind wir die grösste Abnehmerin von Schweizer Braugerste und unser Naturperle-Bier war das erste in der Schweiz mit Hopfen aus heimischem Anbau.

In meinem Freundeskreis trinken plötzlich alle Moretti. Was sagen Sie zum neuen Hype-Bier?

Ich finde das interessant, da wir glauben, dass Konsumenten vor allem regionale Produkte konsumieren möchten. Unsere Nachhaltigkeitsanstrengungen müssten eigentlich ein weiteres Argument für das Quöllfrisch sein.

Moretti, IPAs, Craft Beer - was kommt als Nächstes?

Sicher ist, dass alkoholfreies Bier noch beliebter wird. Heute liegt der Absatz in der Schweiz bereits bei fünf Prozent, er wird weiter raufgehen.

Die Brauerei Locher stellt auch Single Malt Whiskys her. Ein gutes Geschäft?

Ja, aber kein einfaches. Wenn ich heute ein Fass Whisky abfülle, muss es auch in zehn oder 20 Jahren noch hier sein. Man braucht einen langen Atem, wenn man in diesem Geschäft Erfolg haben will.

«Wenn ich heute ein Fass Whisky abfülle, muss es auch in zehn oder 20 Jahren noch hier sein.» Karl Locher, leitet die Brauerei Locher in fünfter Generation

Was raten Sie Menschen, die privat Bier brauen wollen?

Es ist ein geniales Hobby, ich empfehle es jedem. Man sollte sich einfach bewusst sein, dass es schwierig ist, daraus ein gewinnbringendes Geschäft zu machen.

Gibts bald neue Produkte von der Brauerei Locher?

Ja, wir lancieren bald eine Lasagne aus Treber-Nebenprodukten der Bierbrauerei, Ravioli sind auch geplant. Und Ende Jahr dürfte ein neues Bier kommen. Mehr kann ich dazu aber noch nicht verraten.