Am Nachmittag wird als erster Zeuge ein Beamter der Aargauer Kantonspolizei über seine Beobachtungen am Tatort vom Gerichtspräsidenten befragt. Der Polizist fand den Beschuldigten auf der Couch in der Stube und im Schlafzimmer zwei leblose Frauen auf dem Ehebett liegend. «Eine von ihnen hatte ein Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge in der Hand.»