Sexualverbrechen : R. Kelly nun auch noch wegen Kinderpornografie schuldig gesprochen

Der 55-jährige «I Believe I Can Fly»-Sänger wurde bereits zu 30 Jahren Haft verurteilt. Nun drohen ihm noch viele weitere Jahre.

Im Juni war R. Kelly in New York wegen schwerer Sexualverbrechen zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der US-Musiker R. Kelly ist in einem weiteren Prozess wegen Kinderpornografie schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Chicago befand den früheren R&B-Star am Mittwoch der Herstellung von Kinderpornografie sowie der Verführung Minderjähriger schuldig, wie die Zeitung «Chicago Tribune» berichtete. Von sieben weiteren Anklagepunkten, darunter Behinderung der Justiz in einem vorangegangenen Verfahren, wurde Kelly demnach freigesprochen.