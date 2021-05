Brand am Zürichberg :

Brand am Zürichberg : R.S. arbeitete trotz Entzug der Berufslizenz als Arzt weiter

1 / 9 Grosseinsatz in Zürich am Montagmorgen: Der Arzt R.S. verschanzte sich in seiner Villa. Privat Daraufhin wurden die Sondereinheit Skorpion und die Verhandlungseinheit der Stadtpolizei aufgeboten. BRK Vor dem Gebäude platzierte er einen gefällten Baum, um den Beamten den Zutritt zu verhindern. Privat

Darum gehts R.S. (65) hatte sich am Montagmorgen in seinem Haus verschanzt und darin ein Feuer entfacht. Zudem gab er mehrere Schüsse ab.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort – unter anderem die Sondereinheit Skorpion und die Verhandlungseinheit.

Der Bewohner der Villa widersetzte sich einer Zwangsausweisung. Später nahm er sich das Leben.

Dokumente zeigen, dass die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich R.S. bereits 2020 die Arztlizenz entzogen hatte.

R.S.* verbarrikadierte sich am Montagmorgen in seiner Villa am Zürichberg. Der Grund: eine drohende Zwangsausweisung. Vor seiner Haustüre platzierte er eine querliegende Tanne, um den Beamten des Stadtammannamts und der Stadtpolizei ein Eintreten zu erschweren. Daraufhin entfachte er im Haus ein Feuer – und nahm sich das Leben. Der Arzt, ein bekannter Kardiologe, bat die Behörden noch wenige Stunden vor seinem Tod um eine Verschiebung der Zwangsausweisung.

Wie 20 Minuten weiss, wurde der Marktwert des Hauses von R.S. bereits am 28. Juni 2019 von einem Bewerter ermittelt. Demnach hatte die 7,5-Zimmer-Stadtvilla einen Wert von 4,9 Millionen Schweizer Franken. Ein Jahr zuvor wurde das Grundstück für über 1,2 Millionen Franken verpfändet. Im letzten Oktober wurde das Haus schliesslich für 5,9 Millionen Franken an eine Immobilienfirma mit Sitzen in Zug und Freienbach SZ verkauft.

Strafanzeige gegen R.S.

Wie dem Medizinalberuferegister zu entnehmen ist, wurde R.S. vor einem Jahr die Berufslizenz entzogen. Trotzdem war er weiter als Arzt tätig und empfing bis einen Tag vor der verhängnisvollen Eskalation noch Patienten. Gleichzeitig war er in einer bekannten Zürcher Klinik als Arzt tätig. Auf Anfrage sagt der Leiter der Klinik, von R.S. nicht über den Lizenzentzug informiert worden zu sein. «Wieso er mir das nicht sagte, weiss ich nicht.»

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat in der Angelegenheit Strafanzeige gegen R.S. eingereicht: «Uns lagen klare Hinweise vor, dass der Arzt nach Entzug der Berufsausübungsbewilligung weiterhin tätig war», sagt Sprecher Patrick Borer. «Entsprechend haben wir Strafanzeige eingereicht und damit die aufsichtsrechtlichen Mittel, welche der Gesundheitsdirektion zukommen, ausgeschöpft.»

Eskalation mit Ankündigung

Bei R.S. habe es sich um einen hochintelligenten und brillanten Arzt gehandelt, sagt sein ehemaliger Rechtsberater, Reto Mauerhofer. Er habe sich aber in seiner komplexen Situation sehr ungerecht behandelt gefühlt - und sich dementsprechend aufgeführt. «Er hat sich mit vielen Personen zerstritten.» R.S. habe bereits vor längerer Zeit gewusst, dass er nach der Versteigerung des Hauses im Oktober die Liegenschaft räumen müsse. «Er hatte genug Zeit, eine neue Bleibe zu finden», sagt Mauerhofer. «Ausserdem hätte er mit dem Verkauf der Liegenschaft die Möglichkeit gehabt, eine Zwangsversteigerung zu verhindern.» Auf diese Lösung habe sich R.S. jedoch nicht einlassen wollen.

Er habe schon immer damit gedroht, dass es zu einer Eskalation komme, sollte er aus dem Haus geworfen werden. «Er hat angekündigt, das Haus anzuzünden und sich zu richten.» Dass es nun so weit kam, sei eine Tragödie.

Ein Bekannter von R.S. bestätigt, dass sich das tragische Ende abgezeichnet habe: «R.S. hat den Behörden mitgeteilt, dass es zu einer Eskalation kommt, sollte man die Zwangsausweisung nicht um einen Monat verschieben.» Die Beamten hätten jedoch nicht auf die Warnsignale hören wollen. Er habe kurz vor dem Ableben noch mit ihm gesprochen, sagt der Bekannte, der anonym bleiben möchte. «Er hat eine Woche fast nicht mehr gegessen, nicht mehr geschlafen. Man hätte erkennen müssen, dass sich der Mann in einer Notlage befand.»

«Er war ein Paradiesvogel»

Ein weiterer Bekannter sagt: «S. hatte ein extrem gutes Verständnis von Menschen gehabt. Das ging weit über das hinaus, was man von einem Arzt erwarten konnte.» Jedoch habe er teils auch eine andere Seite an den Tag gelegt: «Er hatte zwei Gesichter. Er war definitiv auch streitlustig und sah sich immer im Recht.»

Bei R.S. habe es sich um einen «hervorragenden, fürsorglichen und grossherzigen» Arzt gehandelt, sagt Gilbert Wolf. Die Nachricht seines Todes habe er mit Entsetzen vernommen. Bei seinen Patienten sei er extrem beliebt gewesen: «Er war bekannt dafür, dass er immer erreichbar war und auch noch am Sonntagabend kurzfristig Hausbesuche machte.»

Charakterlich sei R.S. ein spezieller Mensch gewesen, so Wolf. «Aber auf eine gute Art, ein Paradiesvogel halt.» Dass er seinem Leben ein Ende gesetzt hat, könne er noch jetzt nicht nachvollziehen – und passe auch nicht in die Zukunftspläne des Arztes: «Er hatte vor, eine Klinik für Schmerzpatienten zu eröffnen», so Wolf. «Er arbeitete seit über einem Jahr am Projekt, das war sein Baby.»

*Name der Redaktion bekannt