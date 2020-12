Dieser wohnt unweit des Tatorts und war bereits in psychiatrischer Behandlung.

Im Bannwald in Olten kam es am Sonntag zu einem sexuellen Übergriff auf ein Mädchen.

Der 37-jährige R.W. wurde am Sonntag an seinem Wohnort unweit von Olten von der Polizei festgenommen. Er soll gleichentags eine 14-Jährige am helllichten Tag, mitten im belebten Bannwald attackiert und mit einem Messer schwer verletzt haben.