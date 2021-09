Toter Obdachloser in Zürich - «R. war die liebste Person – und wurde aus Langeweile getötet»

Am Sonntag kam im Zürcher Kreis 9 zu einem Tötungsdelikt.

Am Sonntag wurde beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen im Zürcher Kreis 9 ein toter Mann aufgefunden.

Seit Jahren habe der 66-Jährige den Tag friedlich beim Einkaufszentrum Letzipark verbracht. Am Abend sei er dann mit dem Velo zum GZ Bachwiesen gefahren und habe dort in einem Schlafsack übernachtet. Die Tat schockiert sie : « Es ist wirklich schlimm und unglaublich tragisch. Ich bin überzeugt, dass er aus Langeweile getötet wurde. Er wird uns allen sehr fehlen.»

Wie eine Frau auf Snapchat schreibt, soll der mutmassliche Täter die Tat mit seinem Handy gefilmt und auf Snapchat hochgeladen haben. « Glaubt mir, bereits nach ein paar Sekunden kann man sich das Video nicht mehr anschauen . Das, was der Täter mit ihm gemacht hat, sieht so schlimm aus . Er hat mindestens 25 Mal auf ihn eingeschlagen», schreibt die Frau. Das Video sei in der Zwischenzeit gelösch t worden.