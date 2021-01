Britische Legende : Rabe aus dem Tower of London gestorben – droht jetzt der Untergang?

Eine uralte Legende besagt, dass sechs Raben den Tower of London bewachen müssen – ansonsten sind Grossbritannien und die Monarchie dem Untergang geweiht. Die Tower-Raben gibt es tatsächlich. Aber jetzt ist einer gestorben.

Raben bewachen den Tower of London und beschützen so Grossbritannien und die Monarchie. Mindestens sechs müssen es sein, so will es die britische Legende aus dem 17. Jahrhundert und der Zeit von Charles II. (1630-1685). Sind es weniger, stehen die Zeichen auf Sturm und die Insel ist dem Untergang geweiht.

Jetzt aber heisst es aus dem London Tower: «Wir haben schlechte Nachrichten. Unser geliebter Rabe Merlina ist seit mehreren Wochen nicht am Tower gesehen worden und ihre anhaltende Abwesenheit lässt uns annehmen, dass sie bedauerlicherweise gestorben ist.» Merlina sei die unbestrittene Herrscherin des Quartiers gewesen, die «Königin der Tower-Raben», so ein Sprecher und fügte hinzu: «Sie wird von ihren Rabenkollegen, dem Rabenmeister und uns allen in der Turmgemeinschaft, sehr vermisst werden.»

Doch, so gibt das Tower-Team Entwarnung: Nach wie vor ist das Schicksal Grossbritanniens nicht in Gefahr. Denn: «Wir haben jetzt sieben Raben hier am Tower – einen mehr als die notwendigen sechs.»

Entsprechend habe man es nicht eilig, einen Ersatz für Merlina zu finden, heisst es auf Twitter weiter. Solange dieser Bestand sich nicht noch um einen Vogel reduziert, können Grossbritannien und seine Monarchin weiter ruhig schlafen.

Charles II. und die Rabenvögel Die Legende um die sechs Raben soll es bereits vor König Charles II. (1630-1685) gegeben haben. Dieser wollte die Vögel töten lassen, unterliess es dann aber, als er von der Legende hörte. Stattdessen verfügte er ein lebenslanges Wohnrecht der Rabenvögel am Tower of London. Ein so genannter Rabenmeister kümmert sich bis heute um das Wohlergehen der Raben.