Bezirksgericht Meilen: Zugpassagier prügelt sich mit Teenagerin

Der 69-jährige Schweizer war im Juni 2021 in eine S-Bahn an der Goldküste eingestiegen, wo sich ein 15-jähriges Mädchen in einem Viererabteil breitmachte: Es streckte die Füsse mit den Schuhen auf das gegenüberliegende Sitzpolster aus. «Das hat mich wütend gemacht», sagte der Beschuldigte am Prozess vor dem Bezirksgericht Meilen am Donnerstag.