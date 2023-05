Rache nach 1. Mai-Demo – Linke hängen Transpi an Kirchenturm auf

Am Turm der Elisabethenkirche, vor der die Polizei die Gruppe knapp eine Woche zuvor eingekesselt hatte, brachte «Aufbau Basel» einen riesigen Banner an.

Nun hat «Aufbau Basel» eine Aktion durchgeführt, zu der sie am 1. Mai die Polizei verhindert hatte.

Die Polizei hat am 1. Mai in Basel Demonstrierende eingekesselt.

Das harte Durchgreifen der Basler Polizei an der 1. Mai-Demo sorgte tagelang für Gesprächsstoff. Stundenlang waren in Basel Demonstrierende von der Polizei eingekesselt worden. Die Polizei begründete die Massnahme damit, dass sich Vermummte im Demonstrationszug befanden, die Schutzausrüstung mitführten .

Transparent beschwört den Klassenkampf

Nun haben sich die Mitglieder von «Aufbau Basel» dafür gerächt: Am Turm der Elisabethenkirche, vor der die Polizei die Gruppe knapp eine Woche zuvor eingekesselt hatte, brachten sie jenen riesigen Banner an, den sie nach eigenen Angaben während der Demo nicht haben zeigen dürfen. «Der Kapitalismus hat keine Fehler – er ist der Fehler» und «kämpfende Klasse gegen herrschende Klasse» ist darauf zu lesen.

Auf Instagram posteten sie am Sonntagabend ein Video, das die Aktion bei der Elisabethenkirche zeigt. «Bei aller Dominanz, die das Kapital in der bürgerlichen Gesellschaft ausübt, konnte es die Kämpfe der Ausgebeuteten und Unterdrückten nie auslöschen – im Gegenteil», schreibt die politische Organisation dazu. Ihr Video wurde aufwändig produziert – am Schluss wird das Resultat mit Hilfe von Drohnen gezeigt.