Wetzikon ZH «Racheakt» – Spital streicht Angestellten Ferien

Wetziker Spitalpersonal forderte, dass das Umkleiden zur Arbeitszeit zählt. Als Reaktion strich die Geschäftsleitung des Spitals ihnen eine Woche Ferien.

Gewerkschaft spricht von «Racheakt»

Diese Ferienwoche ist allerdings nicht wie in anderen Spitälern im regulären Ferienguthaben enthalten, sondern an Bedingungen geknüpft. Das machte sich die Geschäftsleitung zu Nutze. Im Oktober 2019 wandte sich diese mit einem Brief an die Betroffenen, der dem «Zürcher Oberländer» vorliegt. Darin steht, dass die «Voraussetzungen für die Gewährung der Anerkennungswoche» entfielen, da die Mitarbeitenden «nicht anerkennen, dass es sich bei der Umkleidezeit um nicht bezahlte Arbeitszeit handelt.»