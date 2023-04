Rachel Rinast hört als Spielerin der Schweizer Nati per sofort auf

Lia Wälti nahm vor Ostern eine überraschende Fussball-Auszeit bei ihrem Club Arsenal und dem Nationalteam. In einem emotionalen Insta-Post schrieb sie am Karfreitag, dass die letzten Wochen und Monate «aus persönlichen Gründen schwierig sowie geistig und psychisch anstrengend» gewesen seien. Nun meldet sie sich zurück. Auf Instagram schreibt die 29-Jährige: «Wir bereiten uns auf einige wichtige Fussballwochen vor. Danke für all eure Nachrichten in letzter Zeit.» Für Arsenal steht in der Königsklasse der Halbfinal gegen Wolfsburg an, in der Liga kämpft London noch um den Meistertitel. (nih)