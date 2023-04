Streamingstarts April 2023: Rachel Weisz verkörpert Zwillinge in Gynäkologie-Thrillerserie

In einer Serie wacht eine 40-Jährige in der Vergangenheit auf und ist plötzlich wieder 18.

«Dead Ringers»

Die Schwestern Beverly und Elliot sind renommierte Gynäkologinnen und wollen den Gebärprozess revolutionieren. Sie träumen davon, dass Frauen in der Medizin nicht weiter vernachlässigt, sondern ausgiebiger erforscht werden.

Die Probleme der Schwestern

Den beiden schwebt ein Forschungszentrum vor – dafür wollen sie alles tun, was nötig ist (heisst: auch mal ethische Regeln der Medizin brechen).

Die Sex- und Drogensucht der Schwestern sowie der Fakt, dass beide eine Affäre mit der gleichen Patientin haben, machen den Plan allerdings kompliziert – Beverly und Elliot drohen, sich gegenseitig in den Abgrund zu reissen.

Das sagt Rachel Weisz

«Sie haben eine wirklich wilde Zeit, bevor alles schief geht», sagt Rachel Weisz zur «Vogue». Nur sich selbst als Spielpartnerin zu haben, war herausfordernd: «Am ersten Tag war es ein Mindfuck», verrät sie beim «Porter Magazine». «Aber am Ende fühlte es sich wie Atmen an.»

An der Serie gefällt Weisz besonders, dass sie Frauen in den Fokus stellt, die ihrer Lust nachgehen: «Elliot liebt Essen und Sex. Weibliches Verlangen ist wirklich interessant, und ich denke, wir bekommen davon nicht genug mit.»

«One More Time»

Stell dir vor, du könntest nochmal 18 sein – würdest du es tun? Zumindest in ihren Tagträumen wünscht sich Amelia (Hedda Stiernstedt) gerne zurück in ihre Teenie-Zeit. Damals fühlte sich das bevorstehende Erwachsenwerden noch aufregend an – während die Realität sich nun als ziemlich auslaugend herausstellt.