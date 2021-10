Alexander Richardson – Rad-Profi wird nach Training von Töff gerammt und mit Machete bedroht

Der 31-Jährige weiter: «Ich wusste genau, dass sie mein Rad stehlen wollten. Also überlegte ich, was ich als Bestes tun könnte.» Er entschied sich davonzufahren. Doch die Männer liessen nicht locker – im Gegenteil: Sie rammten den Teamkollegen des Schweizers Silvan Dillier bei rund 60 km/h. «Ich stürzte von meinem Bike und das erste Motorrad verlor die Kontrolle. Ich hielt mich an meinem Bike fest, aber das zweite Motorrad schleifte mich 100 Meter über den Boden», berichtet Richardson.