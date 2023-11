Rad-Star: Stefan Küng vermisst seit blutigem Crash seinen Ehering

An der EM in den Niederlanden war Stefan Küng brutal gestürzt – gut sechs Wochen später stand der Thurgauer erstmals seit dem schockierenden Crash in die Absperrgitter wieder vor Publikum. Im Rahmen des Olympiatreffs von Swiss Olympic in Sursee LU wurden die künftigen Schweizer Olympioniken schon einmal auf Paris 2024 eingestimmt.