Paris-Roubaix: Stefan Küng verpasst Podest und wird Fünfter

Am Sonntag fand der Rad-Klassiker Paris-Roubaix statt.

«Ich liebe dieses Rennen.» Das sagte der Schweizer Rad-Star Stefan Küng vor dem Start des Rad-Klassikers Paris-Roubaix am Sonntag. Seine Liebe, sie ist verständlich. Im letzten Jahr klassierte sich der 29-Jährige auf dem dritten Rang, nun wurde Küng starker Fünfter.

Mathieu van der Poel siegt

Rund 36 Kilometer vor dem Schluss befand sich eine siebenköpfige Gruppe vor dem Feld. In dieser waren etwa Mathieu van der Poel, Wout van Aert – und eben Küng. Es begann ein Rennen voller Taktieren und kleinen Angriffen der Fahrer.

15 Kilometer vor dem Schluss überschlugen sich die Ereignisse. Erst wurde John Degenkolb eingesperrt und stürzte, dann griff van Aert an. Nur van der Poel konnte ihm folgen, dann erlitt der Belgier aber einen Defekt und musste sein Hinterrad austauschen. Van der Poel drückte in die Pedale, setzte sich ab und fuhr zu seinem ersten Roubaix-Sieg. Am Ende tröstete der niederländische Sieger den gestürzten Degenkolb, der schlussendlich Siebter wurde.