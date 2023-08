Rad-WM: Edi Telser spricht über Aufgabe von Marlen Reusser

Hier gab Marlen Reusser auf. SRF

Darum gehts Gold-Favoritin Marlen Reusser gab das WM-Zeitfahren vorzeitig auf.

Am Sonntag ist sie nun im WM-Strassenrennen wieder dabei.

Coach Edi Telser spricht über die Schweizerin.

Es waren dramatische Momente am Donnerstag. Im WM-Zeitfahren stand die Schweizer Top-Favoritin Marlen Reusser mit leeren Händen da. Die Bernerin hatte das Rennen unter Tränen vorzeitig aufgegeben. Nachher gab die 31-Jährige ein emotionales SRF-Interview. «Ich hatte kein technisches Problem. In diesem Moment wollte ich aufgeben», so die Europameisterin von 2021 und 2022. Sie sei nicht hungrig genug gewesen.

Nun gab Swiss Cycling bekannt, dass Reusser am Sonntag im WM-Strassenrennen an den Start gehen wird. So erklärt der Schweizer Nationaltrainer Edi Telser etwa gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Im Strassenrennen benötigt sie keine Atempause. Dort fährt man Frau gegen Frau, nicht gegen sich selbst, das ist eine andere Geschichte.» Marlen werde gemeinsam mit Elise Chabbey und Elena Hartmann sowie den im gleichen Rennen fahrenden U-23-Athletinnen Noemi Rüegg, Noëlle Rüetschi und Linda Zanetti das Schweizer Team bilden.

«Fühlt sich komisch an»

Weiter übte der Coach aber auch Kritik: «Der ganze Verband hat sehr viel in die Vorbereitung auf diese WM investiert – ganz besonders in Marlen, weil die Optimierung des Zeitfahr-Setups mit viel Aufwand verbunden ist.» Der Staff hier in Glasgow stelle sich von frühmorgens bis spätabends in den Dienst der Athletinnen und Athleten. «Wenn dann eine Athletin auf dem Weg zu einem Medaillengewinn aufgibt, fühlt sich das komisch an für jene, welche hinter den Kulissen arbeiten.»

Telser stellt jedoch klar, dass die Gesundheit an erster Stelle stehe. «Sie steht über dem Sport», so der Trainer gegenüber der Zeitung. «Wir werden die Geschehnisse zu gegebener Zeit in Ruhe analysieren und die Erkenntnisse in die Planung der nächsten Saison einfliessen lassen. Im Zentrum steht für uns, dass es Marlen gut geht.»