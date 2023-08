Rad-WM: Mountainbike-Stars sind sauer auf Verband UCI

1 / 3 Thomas Pidcock gewann am Samstag im Crosscountry den WM-Titel. AFP Einen Tag später meldet er sich auf Social Media zu Wort. AFP Er kritisiert den Rad-Weltverband. AFP

Darum gehts Viele Mountainbike-Profis sind wütend.

Grund dafür ist eine kurzfristige Regeländerung.

Auch der neue Weltmeister meldet sich zu Wort.

Bei der Rad-WM herrscht bei den Mountainbike-Profis dicke Luft. Grund dafür ist eine Regeländerung, die der Rad-Weltverband UCI vor dem WM-Rennen im Crosscountry am Samstag, in dem der Schweizer Nino Schurter Bronze hinter Thomas Pidcock und Samuel Gaze holte, vornahm. Und auch, wenn das nun schon mehr als einen Tag her ist, beruhigt hat sich die Lage noch nicht.

Am Sonntag schreibt Weltmeister Pidcock auf Social Media: «Ich wollte mich eigentlich nicht in diese ‹Shit Show› einmischen, aber es muss etwas gesagt werden. Obwohl ich sogar von der neuen Regel profitiert habe, lehne ich sie komplett ab.» Zuvor meldeten sich schon zahlreiche andere Stars zu Wort. So haben etwa Jolanda Neff, Schurter, Loana Lecomte, Jordan Sarrou und Co. ein Statement unterschrieben, in dem die UCI für die spezielle Regelanpassung kritisiert wird.

Das ist der Grund der Kritik

Doch um welche Regeländerung handelt es sich überhaupt? Nun, die UCI wirbelte einen Tag vor dem Rennen die Startliste der Athleten durcheinander. So stützte sich der Rad-Weltverband nicht wie gewohnt auf das Disziplinen-Ranking, sondern liess Fahrer, die in den Top 10 der Einzelweltrangliste einer beliebigen Radsportdisziplin klassiert sind, zwischen Platz 33 und 40 in der Startaufstellung starten.

Mit anderen Worten: Strassenweltmeister Mathieu van der Poel, die Strassenradfahrer Peter Sagan oder auch Pidcock hätten von ganz hinten starten müssen, weil sie in letzter Zeit im Mountainbike kein oder wenig Punkte sammelten. Dank der kurzfristigen Regeländerung wurden sie jedoch nach vorne katapultiert.

«Denkt ihr nur an die Männer?»

Pidcock dazu am Sonntag: «Diese Regel wurde nicht für mich gemacht oder von mir oder meinem Lager gefordert.» Er verurteilt insbesondere den Zeitpunkt: «Sowas muss zu Beginn des Jahres entschieden werden.» Der Brite habe beispielsweise drei Wochen Vorbereitung auf die Tour de France geopfert, um wichtige Mountainbike-Punkte zu sammeln.

Die Schweizerin Neff stört derweil, dass der Rad-Weltverband die Regeländerung nur bei den Männern vorgenommen hat. Sie schreibt auf Social Media: «Denkt ihr nur an die Männer, wenn ihr neue Regeln aufstellt? Oder gelten Regeln nur dann, wenn euch gerade danach ist?» Die UCI hat sich noch nicht zur Kritik geäussert.