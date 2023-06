Radfahrer in Weil am Rhein zweimal in zwei Stunden von Polizei angehalten

Ein 59-jähriger Radfahrer schaffte es am Sonntagnachmittag in Weil am Rhein (D) innerhalb von zwei Stunden und 15 Minuten gleich zweimal, betrunken von der Polizei Freiburg kontrolliert zu werden. (Symbolbild)

Am Sonntag schaffte es ein 59-jähriger Radfahrer in Weil am Rhein (D) innerhalb von zwei Stunden und 15 Minuten gleich zweimal, betrunken von der Polizei kontrolliert zu werden. Er fiel der Polizei gegen 15 Uhr das erste Mal wegen seiner Fahrweise in der Alte Strasse auf, so die Polizei Freiburg in ihrer Mitteilung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Im Krankenhaus folgte daraufhin eine Blutentnahme.