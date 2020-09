«Sie ist eine Kämpferin»Radfahrerin nach Horrorsturz über Leitplanke operiert

Es geschah am Donnerstagnachmittag beim Auftakt der Strassenrad-WM im italienischen Imola. Titelverteidigerin Chloé Dygert kam mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab, stürzte über eine Leitplanke – und schlitzte sich komplett das linke Knie auf.

Auf mehreren Bildern war ein tiefer Cut bei der 23-Jährigen zu sehen, die vor dem Sturz noch auf Goldkurs lag. Von mehreren Notfallkräften wurde sie noch an der Böschung hinter der Leitplanke versorgt und anschliessend mit einer Trage in einen Krankenwagen gebracht.

«Sie ruht sich nun aus»

Mittlerweile gibt es Updates zum Gesundheitszustand der Amerikanerin. So wurde Chloé Dygert in der Nacht zum Freitag in einem Krankenhaus in Bologna operiert. Der US-Radsportverband teilte mit: «Sie ruht sich nun aus, und wir denken, dass sie vollständig regeneriert.»