Zürich : Radikallösung oder Chancengleichheit? Zürcher stimmen im Mai über Elternzeit ab

Das sagen die Befürworter

«Mit einer Annahme der Initiative würden wir einen wesentlichen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter leisten», sagt Stefan Rüegger, Stellvertretender Generalsekretär bei der SP. Gerade zu Beginn sollen Eltern eine Wahlfreiheit in der Verteilung der Erziehungsaufgaben erhalten. Auch für berufstätige Frauen ohne Kinderwunsch sei die Elternzeit vorteilhaft: «Da ein Vater gleich lange ausfallen würde wie die Mutter, würden Frauen in diesem Punkt bei der Anstellung weniger diskriminiert.»

Für die Wirtschaft sieht Rüegger ebenfalls Vorteile: «Die Elternzeit wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit von Mitarbeitenden aus, was die Personalfluktuation senkt und sich so für die Unternehmen rechnet.» Eine gleichberechtigtere Rollenverteilung ermögliche zudem mehr Frauen, nach der Mutterschaft mit ihrem bisherigen Pensum in den Beruf zurückzukehren. Die Ja-Parole haben auch die AL und Grünen gefasst. Laut Grünen-Kantonsrat Florian Heer soll Zürich damit eine Vorreiterrolle einnehmen. «Die Schweiz ist in dieser Hinsicht ein Schlusslicht und muss vorwärts machen», findet Heer.