USA - Radio-Moderator und Impfgegner stirbt nach Corona-Infektion

In den USA ist ein umstrittener Fernseh- und Radio-Moderator gestorben, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Der Rechtskonservative Dick Farrell war gemäss der Newsseite Daily Beast in den vergangenen Monaten als grosser Kritiker der Corona-Massnahmen aufgefallen. Auch die Wirksamkeit der Impfungen zweifelte Farrel an. Seinen Followern erklärte er, dass, wer sich das Virus schon einmal eingefangen hatte, keine Impfung benötige.

Privater Meinungswandel in seinen letzten Tagen

Der 65-jährige Farrel verstarb am Mittwoch in West Palm Beach im Bundesstaat Florida. Zuvor lag er drei Wochen lang mit Covid-19 auf der Intensivstation. Über die Impfung hatte er einst in seiner Sendung auf dem rechtskonservativen Sender Newsmax gesagt: «Wieso sollten wir den gleichen Leuten trauen, die schon über die Masken gelogen haben!?» Farrel beschuldigte zudem die Demokraten im US-Parlament, die Pandemie künstlich verlängern zu wollen, damit sie an der Macht bleiben könnten. Als Beleg gab er an, dass kein einziger Demokrat positiv auf das Virus getestet worden sei.